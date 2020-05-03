Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi! Şarkı bir günde milyonlarca izlendi

Dünyanın en çok tanınan trash metal gruplarından Metallica, karantinada besteledikleri şarkıyı sosyal medya üzerinden yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2020 Pazar, 14:17

Metallica grubu hazırladıklarını yeni şarkıları ‘Blackened 2020’yi ücretsiz olarak yayınlandı.

Grubun yayınladığı şarkı bir günde milyonlarca izlendi.

Mayıs ayının ilk günü yayınlanan bestede, grubun üyeleri ayrı ayrı bulundukları evlerinden şarkıyı birlikte çaldılar.

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