Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi! Şarkı bir günde milyonlarca izlendi
Dünyanın en çok tanınan trash metal gruplarından Metallica, karantinada besteledikleri şarkıyı sosyal medya üzerinden yayınladı.
Metallica grubu hazırladıklarını yeni şarkıları ‘Blackened 2020’yi ücretsiz olarak yayınlandı.
Grubun yayınladığı şarkı bir günde milyonlarca izlendi.
Mayıs ayının ilk günü yayınlanan bestede, grubun üyeleri ayrı ayrı bulundukları evlerinden şarkıyı birlikte çaldılar.
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