Metin Kahraman'dan komşularına balkon konseri

15 Nisan 2020 Çarşamba, 12:04

Sanatçı Metin Kahraman, Tunceli merkezde bulunan evinin balkonunda mini bir konser verdi. Balkonlardan ezgilere alkış ve ıslıklarla eşlik edildi.

Komşularıyla birlikte ezgilerini seslendiren Kahraman, sağlık emekçilerine destek için de çağrıda bulundu.

Kahraman, ‘Üç beş kişi kalmış türkü diyenler’ adlı ezgiyi de Grup Yorum üyeleri için seslendirerek “Grup Yorum’un talepleri kabul edilsin. Ölüm orucu sonlandırılsın” ifadelerini kullandı.