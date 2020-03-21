Metro istasyonunda belediye görevlisinden skandal hareket! Kameraya böyle yakalandı

21 Mart 2020 Cumartesi, 13:46

İstanbul'da,metro İstasyonu girişine çöp bırakıp fotoğrafını çeken ilçe belediyesi görevlisi İBB kameralarına yakalandı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Murat Ongun kamera görüntüleri ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan zor günlerde yapılanın ucuz siyaset olduğunu belirtti.

Ongun “Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz” dedi.



