Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İETT tarafından metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı.
Sögütlüçeşme, Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Avcılar ve Beylikdüzü gibi ana istisyonlarda bugün öğleden sonra metrobüs turnikelerine gelen yolculara üzerinde Atatürk portreli Türk bayrağı ve ‘Büyük Milletin Büyük Meclisi 100 yaşında-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun’ yazılı kartpostalın bulunduğu naylon torbalar dağıtıldı. Çocuklara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için bayraklar yetişkinler tarafından alındı.
Video Haberler
- Erdoğan 100.yılda video paylaştı
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'na İmamoğlu çelenk koydu
- Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
- Veyis Ateş’in sinekle imtihanı
- Yunuslar Ortaköy Sahili'nde böyle görüntülendi
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!