Milyonların sesi oldu! Ece Üner canlı yayında böyle tepki gösterdi

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:18

Üner, şu ifadeleri kullandı:

“39 yaşındayım ve hala haftada bir kez sınava hazırlanamadığım ve yetişemediğim kabusunu görerek uyanıyorum. Sınav tarihi değişikliği travmasını atlatamadım. Eğitim sistemi de tıpkı hayat gibi tam ‘Cevapları buldum’ dediğin de sorular değişiyor. Korona sürecine sosyal mesafe koymak kadar, ruhsal mesafe koymak da zor. Bu süreci atlatmak psikolojik olarak zorlayıcıyken bir de bu süreçte ailenizde birileri koronayla mücadele ederken sınavlara hazırlandığınızı ve tarihlerin birkaç kez değiştiğini düşünün. Üstelik bırakın ayları, anları hesaplarken şimdi tarih geri alındığı için benim yaşadığım travmanın mislini düşünün.’Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?”

Üner’in bu sözleri sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kişi de destek verdi.