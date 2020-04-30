Muğla'daki deprem anı kamerada

Muğla'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem anı, bir zincir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, depremle birlikte bazı vatandaşların ve market çalışanlarının korkuyla çevreye kaçışmaları ile raflardaki malların yere düşmeleri yer aldı. Yine görüntülerde, korkuyla bir çiftin birbirine sarıldıkları da gözlendi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2020 Perşembe, 17:24


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