Muharrem İnce'den Erdoğan'a videolu gönderme

07 Mayıs 2020 Perşembe, 13:34

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan İnce, ekonomideki kötü gidişata ilişkin Erdoğan'a videolu göndermede bulundu.



"ERDOĞAN SEÇİLİRSE DOLAR 8, 10 LİRA"

Paylaşılan videoda 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın ekonomiye yönelik vaadleri ve İnce'nin "Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8, 10 lira" sözleri yer alıyor.

"DÜNYA LİDERİ DİYENLERİN KAFA YAPISINA HAYRANIM"

Videolu paylaşımına "Dolar 7.24’ü görerek tüm zamanların rekorunu kırdı" notunu ekleyen İnce, "Türk Lirası dolar karşısında sadece 2020 yılında yüzde 22 değer kaybetti. ABD’ye, İngiltere’ye maske gönderip şirin gözükerek sıcak para ihtiyacını çözmeye çalışana dünya lideri diyenlerin kafa yapısına hayranım" ifadelerini kullandı.

AKP İKTİDARINDA DOLARIN ULAŞTIĞI SEVİYEYE DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımlarına devam eden İnce, AKP iktidarındaki doların yükselişini şu şekilde gösterdi:

AKP iktidara geldiği gün (4 Kasım 2002) dolar kuru 1.67 TL

Dolara yatırım yapan yaya kalır dediği gün dolar kuru 2.6 TL

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildiği gün (25 Haziran 2018) dolar kuru 4.63 TL

2 Ocak 2020 dolar kuru 5.95 TL

Bugün dolar kuru 7.23 TL

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