Muharrem İnce'den videolu "IBAN" tepkisi

31 Mart 2020 Salı, 18:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan Muharrem İnce, "IBAN" tartışmalarına videoyla cevap verdi. İnce, yayınladığı videoda, "Devlet tam da bugünler için vardır. Devlet bağış toplamaz, devlet vergi toplar. Devlet avuç açmaz, kendisine avuç açanlara incitmeden yardım eder" ifadelerini kullandı.

İnce açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Devlet bilim kurulu harfiyen dinler. Bildiklerini halkıyla paylaşır. Halk da devletine zeval gelmesin diye ona dua eder.

Devlet ihtiyat akçesini tam da bugünler için kullanır. Devlet yaşamı kollar, ölümü kutsamaz. Devlet vatadanşını yarı yolda bırakmaz. Devlet muhalefetin bağış kampanyasını engellemez.

Devlet geleceği görür, küresel kriz kapıdayken umreyi 40 kere düşünür. Devlet zor günde tavsiye vermez, yardım eli uzatır, devlet yardım eli uzatır. Devlet yardım verir, devlet IBAN vermez.