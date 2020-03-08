Muhterem Nur'un manevi oğlundan açıklama

08 Mart 2020 Pazar, 11:34

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan sinema sanatçısı ve Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberler yalanlandı.

Son olarak Nur'un manevi oğlu Taner Akkuş hazırladığı bir video ile Nur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Akkuş, Nur'un bilincinin açık olduğunu söyledi.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Asıl adı Olga olan oyuncu ve şarkıcı Muhterem Nur 31 Aralık 1932'de Mamastır'da doğdu. Annesini ve babasını hiç tanımadı. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Beyoğlu'nda, inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanlığı da yapan Ümit Utku tarafından keşfedildi. Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. 1952'de Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına" filmiyle adını duyurdu.

Muhterem Nur, çok sayıda filmde rol oldu ve ödüller kazandı.