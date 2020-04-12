Mutlu Kaya isyan etti: Kendimi Meclis'in önünde yakarım

12 Nisan 2020 Pazar, 13:06

5 yıl önce Diyarbakır'da eski erkek arkadaşı tarafından başınan vurularak ölümden dönen Mutlu Kaya Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden infaz düzenlemesi teklifine isyan etti.

Kaya, "Onun sadece 4 yılı kaldı ama ben hala aynıyım. Yürüyemiyorum, lavobaya gidemiyorum, saçlarımı tarayamıyorum. Ciğerim çok yanıyor. Bundan 3 gün bana bir kağıt geldi. Kağıtta Veysi Ercan'ın açık cezaevine çıkması isteniyordu. Ben kesinlikle istemiyorum. O insan çıkarsa başka kızlara da bunu yapar. İlla ki adalet yerini bulsun diye sizin de mi ciğeriniz yansın istiyorsunuz?" dedi.

Kaya ayrıca, "Adalet yerini bulsun yoksa ben nefes alamam. Günü geldiğinde adalet yerini bulmazsa Meclis önünde kendimi yakarım. Lütfen sesimi duyun bu sefer adalet yerini bulsun" diye konuştu.