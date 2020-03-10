Nereden nereye
Arda Turan halı sahada coştu.
Galatasaray altyapısında yetişen Arda Turan, Acun Ilıcalı'nın organizasyonundaki maçta birçok eski futbolcu ile oynadı.
Galatasaray'dan sonra Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Arda, en son Başakşehir'de oynamıştı. Ara transfer döneminde takım bulamamıştı.
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