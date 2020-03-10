Nereden nereye

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Arda Turan halı sahada coştu.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2020 Salı, 15:11

Galatasaray altyapısında yetişen Arda Turan, Acun Ilıcalı'nın organizasyonundaki maçta birçok eski futbolcu ile oynadı.

Galatasaray'dan sonra Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Arda, en son Başakşehir'de oynamıştı. Ara transfer döneminde takım bulamamıştı.

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