O anlar kamerada... Uçağın motor gücü hangarı yıktı

29 Mart 2020 Pazar, 13:42

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki San Luis Obispo Havalimanı'nda ilginç bir an yaşandı.

Bugün meydana gelen olayda havalimanındaki hangarlardan biri yıkıldı.

American Eagle Havayolları'nın CRJ tipi uçağının motorlarına tam güç verdildiği sırada uçağın arkasında yer alan hangar yıkıldı. O anlar an be an kaydedildi.

Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.