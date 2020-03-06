Odatv'nin kapatılmasının ardından Adalet Bakanı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu
Odatv'nin erişime kapatılmasına tepkiler sürerken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 2 ay önce katıldığı bir TV programında internet özgürlüğü ilgili söylediği sözler, sosyal medyada gündem oldu. Gül, internet sitesinin tamamen kapatılmasının önüne geçmek düzenlemeler yapacaklarını söylüyordu.
Odatv, dün gece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatıldı.
Odatv'nin erişime kapatılmasına tepkiler sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Tuncay Özkan, paylaşımında; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 2 ay önce katıldığı bir TV programındaki sözlerini hatırlatarak, "Çok değil 2 ay önce internete özgürlük getirdik diyordunuz. 2 ayda düştüğünüz duruma bakın" dedi.
Söz konusu progamda, Bakan Abdulhamit Gül, "Son birinci yargı paketinde şöyle bir düzenleme vardı Hakan bey: Bir suç oluşturan internet sitesinin bütününü değil, o ilgili içeriğin kısmının çıkartılması yönünde bir yine kanun düzenlemesi de oldu. O suça konu olan metnin ilgili kısmının çıkartılması yönünde..." ifadelerini kullanarak, yeni düzenlemeyle "suç" unsuru oluşturan haberin içeriğinin kaldırılacağını, bir sitenin tamamının kapatılmayacağını söylüyordu.
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