Öldüren yumruğa 8 yıl 4 ay hapis cezası!
Ters yönden girdiği yolda, kendisine tepki gösteren kişiyi yumruklayarak ölümüne sebep oldu.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y. (33), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında ters yönden araç kullanması, kan aktığını gördüğü halde maktülü bırakarak uzaklaşmasını dikkate alarak haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın görüntüleri de delil olarak dosyada yer aldı.
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