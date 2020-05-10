Organize suç örgütü liderleri Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini bitirmek istediğini ifade ettiği bir video çekip yayınlayan suç örgütü lideri Sedat Peker ile AKP affı ile tahliye edilen mafya lideri Alaattin Çakıcı arasındaki gelirim gündemdeyken Gazeteci Sabahattin Önkibar, bu iki ismi barıştıran kişiyi açıkladı.
Gazeteci Sabahattin Önkibar, Youtube üzeriden paylaştığı videoda organize suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştıran isimleri açıkladı.
Sedat Peker İnfaz yasası ile Alaattin Çakıcı’nın serbest kalmasından kısa süre önce yurtdışına gitmiş gidişinin sebebini ise işi olduğunu açıklamıştı.
Ancak Peker’in yurtdışında bulunmasının Çakıcı ile önceden aralarında olduğu ileri sürülen husumetten dolayı olduğu iddia edilmişti. Peker geçtiğimiz gün yayınladığı bir videoda aralarında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyerek iddialara cevap vermişti.
Gazeteci Sabahattin Önkibar yayınladığı bir video ile Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker’i barıştıran ismi açıkladı. Önkibar 25 yıldan uzun süredir Çakıcı ve Peker’İn arkadaşı olan Attila Yıldırım’ın devreye girerek iddia edilen husumeti bitirdiğini söyledi.
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