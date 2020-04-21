Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada

21 Nisan 2020 Salı, 12:02

Olay, gece saatlerinde ilçedeki Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki otomobilin içinde bulunan sürücü, yanındaki kadın ile süre tartıştı. Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek sürücü, kadına tokat atıp, darbetmeye başladı. Hızını alamayan sürücü, dışarıya çıkıp, aracın kapısını açarak kadını tekmeledi. Çevrede oturanların uyarılarına tepkiyle karşılık veren sürücünün kadına uyguladığı şiddet, cep telefonuyla görüntülenirken, güvenlik kamerasına da yansıdı. Sürücü, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.