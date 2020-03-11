Otomobilin ön camına ok gibi saplandı! Korkunç an kamerada
Rusya'da otoyolda karşı şeritten uçan metal levha, bir otomobilin ön camına saplandı. Parçanın yarısının camı kırarak içeriye girdiği görüldü. O anlar saniye saniye araç kamerasınca kaydedildi.
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