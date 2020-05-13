Otomobilin üstüne 'teras' yapıp, bagajında mangal yaktı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:08

Antalya'da otomobil aksesuarı satan Murat Tokmak, yakın zamanda 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kestirip, aracın içini havuz haline getirdi. Caddelerde dolaşan Tokmak'ın aracı, polis tarafından otoparka çekilirken, 2 bin 500 liralık da para cezası uygulandı. Murat Tokmak, daha sonra aynı model başka otomobili satın aldı. Aracın tavanını kesen Tokmak, bu bölüme tahtadan 'teras' çıktı. Bagaj kısmına ise mangal monte eden Tokmak, araçta bazı düzenlemeler yaptı. Aracın üzerindeki terasa 2 kişi çıkarken, bagaja monte edilen mangalda etleri pişiren Tokmak, trafiğe çıktı. Araçla yaklaşık 10 dakika cadde ve sokaklarda tur atıldı.

Murat Tokmak, koronavirüs tedbirleri nedeniyle piknik yapamadıklarını, bu nedenle böyle çözüm ürettiklerini söyledi. Ramazan ayı dolayısıyla iftar saatine yakın bu organizasyonu yaptıklarını aktaran Tokmak, "Geçen seferki aracımızı çok üzülerek polislere teslim ettik. Biz de bu projemiz için yeni bir araç aldık. Bu konsepti bir piknik havasında olması ve video çekip sosyal medya hesabımızda yayınlamak için yaptık. Polislerin bu aracımızı da alacaklarını düşünüyoruz. Sonraki projemiz de sokakta yaşayan insanlara aynı konseptle gezerek köfte ekmek dağıtacağız" dedi.