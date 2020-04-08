Özel: Bu sınıf bağışıklığı ayıbını Türkiye’ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok

08 Nisan 2020 Çarşamba, 15:45

CHP’li Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP’nin TBMM’de koronavirüs salgınına ilişkin Araştırma Komisyonu kurulması talebinin reddedildiğini anımsatarak, “Burada korona salgınıyla mücadele için kurulması önerilen bir komisyon aslında Türkiye’ye umuttur. Dün bir kez daha Türkiye’yi yöneten saray idaresi dedi ki ‘Bunu yapmayın, bizim CHP’ye ihtiyacımız yok’” dedi. Özel, sağlıkta şiddet düzenlemesine ilişkin tekliflerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirterek, “Oysa Fahrettin Koca, Meclis’ten bunu istediğini söylemişti. Fahrettin Koca’nın talep ettiği metni biliyoruz, AKP de eline bir paragraf almış. AKP tipi yasama anlayışı. Eline AK Partililer bir metin almış. Metin talebin yüzde 20’sini karşılamıyor. AKP’nin ‘Hekime karşı şiddet için biz de çalıştık’ dediği şey dağın fare doğurmasıdır. Tamamen bir algı yönetimine yönelik bir yaklaşımdır. Artık milletvekilleri bu katı grup disiplininin, saraydaki kötücül akla hizmet etme talimatından da bıkmış durumdalar. Cumhur ittifakının milletvekillerinin bazı alınan kararları, içlerine sinmeye sinmeye desteklemek ya da reddetmek durumunda kaldıklarını biliyoruz. Maalesef bu katı anlayış son derece kötü bir noktaya Meclisimizi de demokrasimizi de savurmaktadır” diye konuştu.

İNFAZ REJİMİ ALTÜST EDİLİYOR

Özel, TBMM Genel Kurul gündemindeki infaz düzenlemesine ilişkin olarak, “Bu düzenlemeyi olduğu gibi geçirmek istiyorlar. Meclisi bir boyacı küpü, saray bunu hazırladı, cilasını yapın diyerek bir yasama fabrikası gibi çalıştırmak istiyorlar. Bu öyle sakat bir anlayış ki, Meclis’teki 600 beyni hiçe sayan, 600 vicdanı görmezden gelen bir anlayışla karşı karşıyayız. Dayattıkları yaklaşım utanç verici. Bahane koronavirüs ama böyle bir dönemde bile fırsatçılık yapıyorlar. Cumhurbaşkanı’na hakaretten alınan cezaların yüzde 40’ını yatacak bir düzenleme söz konusu, bu fırsatçılık. Anadolu’da dendiği gibi bu vakitte adamı yılan sokmaz. Cezaevleri boşalacak, boşalan yerlere beni eleştirenleri sokun diyor. Bu anlayışı milletimize şikayet ediyoruz” ifadesini kullandı. Özel, “Rüşveti alan çıkacak, haber yapan kalacak. Eşitlik yok, vicdan yok. Siyasetçiler yatacak, gazeteciler, akademisyenler yatacak, avukatlar yatacak, insan hakları savunucuları yatacak, rüşvetçiler, irtikapçılar çıkacak. Aladağ’da kızları cayır cayır yakanlar, üstüne kapı kapatanlar çıkacak, Aladağ’da ciğeri yanıp da ‘Batsın sizin kara düzeniniz’ diye tweet atan yatmaya devam edecek. Eşit, adil, savunulabilir bir af kanunu için mücadele ediyoruz. Hümanizm ile caydırıcılık dengesi, ceza hukukunun altın oranıdır. AKP ve MHP imzası, bütün infaz rejimini altüst etmektedir” ifadesini kullandı.

HEDİYE KOLONYA TEPKİSİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılan kolonya ve maskelerin paketleri üzerinde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Hediyedir” yazısına “Emine Hanım’ın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları? Ya da Cumhurbaşkanı maaşından biriktirdiklerinizle mi dağıtıyorsunuz da bunların üstüne ‘Hediyedir’ yazıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan imzası, altına da hediyedir…Yazıktır” diyerek tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılan kolonya ve maskelerin paketleri üzerinde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve “Hediyedir” yazısına tepki gösterdi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN UTANACAĞI İŞLER BUNLAR”

Özel, şunları söyledi:

“Şahsı tarafından alınan kararlar ile vatandaşın cebinden vatandaşa hediye dağıtan birisi ile karşı karşıyayız. Bunlarla övünülmez. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin utanacağı işler bunlar. Bu torbanın içindeki maskeyi, kolonyayı, torbanın parasını ne yaptınız oğlanların sünnetinde takılan altınları, Emine Hanım’ın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunları? Düğündeki takıları mı bozdurup aldınız? Ya da Cumhurbaşkanı maaşından biriktirdiklerinizle mi dağıtıyorsunuz da bunların üstüne ‘Hediyedir’ yazıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan imzası, altına da hediyedir…Yazıktır.”

“AYIPTIR, YAZIKTIR, GÜNAHTIR”

Dağıtılan kolonya ve maskelerin hediye değil hak olduğunu ifade eden Özel, “Dünyada bunları verdiğiniz kişi işçi emeklisi ise emekli olana kadar onun asgari ücretinden dünyanın en yüksek vergisini kestik biz. Son 17 yıldır yaptınız bunu. Dünyada hiç kimse kendi vergisi ile alınmış bir şeye hediye diye kandırılmaya çalışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları da aptal değildir, buna tenezzül edende de bir devlet adamı yaklaşımı yoktur. Bu, tükenmekte olan birinin şahsi itibarını yükseltmek için kendisine emanet edilen kamu gücünü ve kendisine emanet edilen parayı şahsının propagandası için kullanmasıdır. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu hediye değildir, bal gibi haktır. 65 yaş üstü emekliye bir tane kolonya bir tane maskeyi Cumhurbaşkanı’nın hediyesi diye yollamaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.