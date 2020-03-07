Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında!

Yunanistan'ın şiddete uygulayıp geri gönderdiği göçmenler için görevlendirilen tam donanımlı bin özel harekat polisi görevine başladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2020 Cumartesi, 15:46

Edirne'de, özel harekat polisleri, geri itmeleri önlemek için Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev alıyor ve zodyak botlarla da devriye geziyor.

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