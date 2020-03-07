Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında!
Yunanistan'ın şiddete uygulayıp geri gönderdiği göçmenler için görevlendirilen tam donanımlı bin özel harekat polisi görevine başladı.
Edirne'de, özel harekat polisleri, geri itmeleri önlemek için Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev alıyor ve zodyak botlarla da devriye geziyor.
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