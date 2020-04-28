Özel'den Altun'a kiralık ev yanıtı: Kiradan önce işgal etti

28 Nisan 2020 Salı, 16:51

Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin yanındaki araziyi kiralamadan önce işgal ettiğini söyledi.

Özel, Altun'un henüz kiralamada önce araziye duvar yaptığını, taş döşettiğini ve çardak yaptığını belirterek bu bilgileri, Altun'un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun'un söylediğini dile getirdi.

Gelen şikayetler üzerine duvarın yıkıldığını belirten Özel şöyle konuştu:

"Yıkıldığı gün Vakıflar'dan yer kiralanmış. Demek ki yapıldığı gün kiralanmamış. Vakıf arazisine el atmış suç üstü olunca gidip orayı kiralamış beyefendi. Doğru mu? Doğru. Nereden doğru? Vallahi Şükriye Tutkun'dan doğru. Mikrofonu uzattılar hanımefendi sanatçı doğrusunu söyleyeyim mi dedi. Doğrusunu söyledi valla."

Boğaziçi Kanuna'na atıf yapan Özel, "Fahrettin Altun'un çardağında, mangalında ne toplumsal yarar var. İşlenmiş mi tapuya? Yapılmış, yıkılınca gidip kağıt üzerinde kiralanmış aylık 250 liraya" dedi.