Pakistan savaş uçağının düşme anı kamerada

11 Mart 2020 Çarşamba, 12:23

Pakistan haber kanalı GEO TV'de yer alan habere göre, hava kuvvetleri sözcüsü, başkentin Shakarparian bölgesinde PAF'a ait F16 savaş uçağının düştüğünü bildirdi. Uçağın, 23 Mart'ta düzenlenecek bir resmi törene hazırlandığı belirtilirken, pilotun yaşamını yitirdiği açıklandı.Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.Bu arada, uçağın düşme anı, bir kişi tarafından amatör kamerayla saniye saniye görüntülendi. Kaynak: DHA DIŞ - Pakistan’da savaş uçağının düşme anı kamerada