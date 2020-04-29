Pencereye sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 12:00

Düzce Aydınpınar Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katındaki boş dairenin penceresi ile sineklik teli arasına güvercin sıkıştı. Etrafta bulunan vatandaşlar kurtulmak için çırpınan güvercini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma aracı binanın önüne giremeyince dairenin sahibine ulaşıldı. Polis ve itfaiye ekipleri daire sahibinin açtığı kapıdan girerek güvercini kurtararak yakında bulunan veterinere götürdü. Veteriner kontrolünün ardından güvercin doğaya salındı.Güvercinin kurtarma çalışmalarını izleyen Fatma Kurt (83), "Kuş sıkışmış benim kızda itfaiyeye haber verdi. Ben kuş olsam da oraya çıksam onu oradan kurtarsam. Çok üzüldüm çok. Can can." dedi.