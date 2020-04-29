Pencereye sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Pencereye sıkışan güvercini itfaiye kurtardıDÜZCE'de, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin penceresi ile sineklik teli arasına sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce Aydınpınar Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katındaki boş dairenin penceresi ile sineklik teli arasına güvercin sıkıştı. Etrafta bulunan vatandaşlar kurtulmak için çırpınan güvercini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma aracı binanın önüne giremeyince dairenin sahibine ulaşıldı. Polis ve itfaiye ekipleri daire sahibinin açtığı kapıdan girerek güvercini kurtararak yakında bulunan veterinere götürdü. Veteriner kontrolünün ardından güvercin doğaya salındı.Güvercinin kurtarma çalışmalarını izleyen Fatma Kurt (83), "Kuş sıkışmış benim kızda itfaiyeye haber verdi. Ben kuş olsam da oraya çıksam onu oradan kurtarsam. Çok üzüldüm çok. Can can." dedi.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham