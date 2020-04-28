Pentagon, UFO görüntüleri yayınladı
Pentagon UFO görüntüleri yayınladı. Daha önce yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesi kullanıldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.
Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullandı.
Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015'te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altı çizildi.
Videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtildi.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham