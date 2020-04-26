Pilotlar koronavirüsten yaşamını yitiren arkadaşlarını unutmadı

26 Nisan 2020 Pazar, 16:26

THY'nin uçuş ekibi Dünya Pilotlar Günü’nde, koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını unutmadı. Karadağ Podgorica’dan 153 Türk vatandaşını İstanbul’a getiren Türk Hava Yolları’nın uçuş ekibi, koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını andı.

Kaptan pilot Onur Yazgan yaptığı anonsta "Saygıdeğer misafirler ve kabin ekibi arkadaşlarım; ben kaptan pilot Onur Yazgan ve yardımcım Kaan Yürekli olarak ince düşünceniz için teşekkür ederiz. Biz de bu anlamlı günü, kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza atfediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi arkadaşlarım ile aynı ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla" dedi.

Kabin Amiri Dilara Kimya ise "Değerli misafirlerimiz, Bugün, koşullar ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursak olalım bizleri sevdiklerimize güvenle ulaştıran pilotlarımızın günü. Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın dünya pilotlar gününü kutlarız. Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz’’ diye konuştu.

Duygu dolu anlara yolcular alkışlarıyla eşlik etti.