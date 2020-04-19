Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
Çad Hava Kuvvetlerine ait SU-52 savaş uçağından yanlışlıkla roket ateşlendi. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Olay, başkent N'Djamena’da yer alan Aérienne Kossei Hava Üssü’nde meydana geldi.
Hava üssündeki bir pistte park halindeki SU-52 savaş uçağından ‘yanlışlıkla’ bir roket ateşlendi.
Üste bulunan Fransız C-130 nakliye uçağını ve boş bir tankeri teğet geçen roket, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Yardımcı Komutanı Mahamata Salaha Brahima’nın evinde patladı.
Patlamada ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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