Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı

09 Nisan 2020 Perşembe, 17:27

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar Göztepe Mahallesi, Zambak Sokak üzerinde erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğunu belirledi. Yarı açık berber salonunda 1 kişinin tıraş edildiğini gören emniyet ekipleri, içeriye baskın yaptı.

Baskında polisi karşılarında gören müşteri ile berber şaşkına döndü. Baskının ardından dükkan kapatılırken, müşteri ve berbere "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan her birine 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 6 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.