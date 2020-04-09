Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
İstanbul Bağcılar'da polis ekipleri yasağa rağmen gizlice müşteri tıraş eden berberi bastı. Ekipler berber ve müşteriye 3 bin 180'er TL ceza kesti.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar Göztepe Mahallesi, Zambak Sokak üzerinde erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğunu belirledi. Yarı açık berber salonunda 1 kişinin tıraş edildiğini gören emniyet ekipleri, içeriye baskın yaptı.
Baskında polisi karşılarında gören müşteri ile berber şaşkına döndü. Baskının ardından dükkan kapatılırken, müşteri ve berbere "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan her birine 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 6 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.
Video Haberler
- Vali Yerlikaya,Geber yorumuna maruz kalan aileyi aradı
- Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
- Feribotta büyük panik! Anonsu duyan denize atladı
- CHP'li Özel: Kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan
- ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!
- Adana'da acının fotoğrafı! 3 ölü, 2 yaralı
- Tepki çeken sözler: Koronavirüs hastaları öldürülmeliydi
- 60 yaş üstü bireylerin evde yapabileceği egzersizler
- Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek