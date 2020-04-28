Polis tarafından öldürülen gencin babası olay yerinde fenalaştı

28 Nisan 2020 Salı, 23:48

Adana’da polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle göğsünden vurarak öldürdüğü Suriyeli genç Ali El Hemdan'ın babasıolay yerine gelince fenalaştı. O anlar ise kameraya yansıdı.