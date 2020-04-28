Polis tarafından öldürülen gencin babası olay yerinde fenalaştı
Adana’da polis tarafından göğsünden vurularak yaşamını yitiren Suriyeli Ali El Hemdan'ın babası durum karşısında yıkıldı ve olay yerinde fenalaştı
Adana’da polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle göğsünden vurarak öldürdüğü Suriyeli genç Ali El Hemdan'ın babasıolay yerine gelince fenalaştı. O anlar ise kameraya yansıdı.
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