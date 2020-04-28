Polis tarafından öldürülen gencin babası olay yerinde fenalaştı

Adana’da polis tarafından göğsünden vurularak yaşamını yitiren Suriyeli Ali El Hemdan'ın babası durum karşısında yıkıldı ve olay yerinde fenalaştı

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2020 Salı, 23:48

Adana’da polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle göğsünden vurarak öldürdüğü Suriyeli genç Ali El Hemdan'ın babasıolay yerine gelince fenalaştı. O anlar  ise kameraya yansıdı.

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