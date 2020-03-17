Polisin karantinadaki otobüsten bir yolcuyu indirip götürdü

17 Mart 2020 Salı, 23:13

KKTC Sivil Havacılık Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi’nin Paris’ten gelen diğer yolcularla birlikte İstanbul Havalimanı’ndan karantina alanına götürülürken polisler tarafından indirilip götürüldü. Karantina altındaki otobüste bulunan yurttaşlar, polise tepki gösterdi. Yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından olay anınında çekilen bir video paylaştı.

Twitter’da Cüneyt Aytaç adlı kullanıcı videoyu paylaşırken, “Paris’ten TK1824 nolu uçuşla ülkeye getirilen vatandaşlar İstanbul havalimanından otobüsle karantina alanına yola çıktıktan sonra otobüs durdurulup valizi ile otobüsten inen ve özel bir araçla giden genç kız kimdir? Karantinadan kaçırılan yolcunun adı Güzide Sofi. Kaçırıldığı aracın plakası 34 CCP 136. Görüntüleri aşağıda. Halk sağlığı için tehlike olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum” sözleriyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ihbarda bulundu.

Öte yandan konuyla ilgili açıkalama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz." dedi.