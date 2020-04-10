Polisten evde kal şarkısı
Yalova’da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. Polis aracından, “Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiye'm. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiye'm” diye ‘Evde kal’ çağrısını farklı bir şekilde söyleyen polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
Yalova’da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, polis aracından, “Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiye'm. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiye'm” diye şarkı söyledi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yaparak, koronavirüse karşı vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. ‘Evde Kal’ anonsunu şarkı söyleyerek yapan polis memuru İbrahim Vatansever’in moral veren anları ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Polis aracından, “Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiyem. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiyem” dedi.
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