Polisten zumba dersi
Kolombiya polisinden Bogata kentinde karantinadaki vatandaşlara zumba dersi verdi.
Kolombiya polisinden Bogata kentinde karantinadaki vatandaşlara zumba dersi verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kolombiya polisi çeşitli müziklerle zumba dansını öğretirken, Bogota sakinleri de penecerelerden polislere katıldı. Ortaya renkli görüntüler çıtkı.
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