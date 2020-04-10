Polisten zumba dersi

Kolombiya polisinden Bogata kentinde karantinadaki vatandaşlara zumba dersi verdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2020 Cuma, 15:52

Kolombiya polisinden Bogata kentinde karantinadaki vatandaşlara zumba dersi verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kolombiya polisi çeşitli müziklerle zumba dansını öğretirken, Bogota sakinleri de penecerelerden polislere katıldı. Ortaya renkli görüntüler çıtkı. 





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