Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik koronavirüs uyarısı: 250 bin kişi İstanbul'da
Katıldığı canlı yayında koronavirüs sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da" dedi.
Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklaması şöyle:
Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da. Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor. AVM'yi düşünürseniz, 500 kişi olsa en az 7-8 tanesi bu virüsü taşıyor ve taşıdığından haberi yok. Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor.
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