Rahipler kilisede böyle kavga etti
Ukrayna’nın Odessa kentinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Ukrayna’nın Odessa kentinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı.
Kilisede iki kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbedeye, iki din görevlisi de dahil oldu. Kavgada, kadınlardan birinin darbedildiği belirtildi. Öte yandan dövülen kadının durumunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Malatya takıldı, taraftar başkanla kapıştı
- 15 yaşındaki kızı 20 kişi öldüresiye dövdü!
- KKTC'de kapı eylemi!
- CNN Türk'te ortaya atılan iddiaya CHP'den yanıt!
- Rahipler kilisede böyle kavga etti
- Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada
- İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
- Tuvalet kağıdı için birbirlerine girdiler!
- Bu ne cehalet! İneğin dışkısıyla duş aldılar
- Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında!