Rahipler kilisede böyle kavga etti

07 Mart 2020 Cumartesi, 16:46

Ukrayna’nın Odessa kentinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı.

Kilisede iki kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbedeye, iki din görevlisi de dahil oldu. Kavgada, kadınlardan birinin darbedildiği belirtildi. Öte yandan dövülen kadının durumunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.