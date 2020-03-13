Reynmen, Ece Erken'le fena dalga geçti
Reynmen, Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun arabasının aynasını kırdığı iddia edilen Ece Erken ile böyle dalga geçti.
Sunucu Ece Erken ile YouTuber Reynmen arasındaki kavga devam ediyor. Ece Erken, Reynmen'e 'Kafir' diyerek kavganın fitilini ateşlemişti. Reynmen de Ece Erken'e kendi geçmişine bakması gerektiğini söylemişti. Ece Erken 'Yusuf' diyerek seslendiği Reynmen'e "Geçmişime bakıyorum Yusuf. Bir operasyonda mı yakalandım? Yasaklı madde mi kullandım?" diye yanıt vermişti.
İTİRAF SONRASI OLAY SÖZLER
Bu olayın ardından biraz zaman geçmişti ki, Ece Erken'in evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Reynmen, "Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan... Dinime küfür eden müslüman olsa... Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın" dedi. Erken bu sözlere sosyal medya hesabından "Bana laf söyleyenlere bakıyorum da, en iyisi bakmayayım. Allah düşmanın namuslusunu, şereflisini versin" diyerek yanıt vermişti.
KAVGA KIZIŞTI!
Son olarak Ece Erken'in sevgilisinin boşanma aşamasındaki eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O kişinin Ece Erken olduğunu iddia eden Mahmutyazıcıoğlu, "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" dedi.
'Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinin arabasına saldırdı' iddiası
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