Rize'de bir kadın eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

27 Mart 2020 Cuma, 17:14

Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Rize'nin göbeğindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.