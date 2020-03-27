Rize'de bir kadın eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, kalabalık caddede yürüdüğü sırada eski eşi tarafından başından vuruldu. Çevredekilerin büyük paniğe kapıldığı olay sonrası polis ekipleri silahı ateşleyen kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Rize'nin göbeğindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Video Haberler
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vurldu
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
- CNN Türk spikeri gözyaşlarına engel olamadı!
- Canlı yayında açıkladı! İşte koronavirüsün düşmanı
- Sokaktaki objeleri yaladı, gözaltına alındı
- Ece Üner'den Bakan Koca'ya çok konuşulacak OHAL yanıtı
- Koronavirüs, akciğerleri nasıl etkiliyor?
- Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza
- Koronavirüse yakalanan eski CHP'li vekilden çağrı
- Görevliler görünce şoke oldu! Gülümseten yanlış anlama