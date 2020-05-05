Rize'de cep telefonuyla kaydedildi: Çok şaşırdık
Rize'de merkeze bağlı Yeni Güzelköy köyünde gökyüzünde görülen parlak cisim, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, parlak cisim, gökyüzünde hızla hareket ediyor.
Yeni Güzelköy köyünde dün akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. Köylüler hemen cep telefonlarıyla belirsiz cismi görüntüye aldı. Görüntülerde parlak cisim hızla hareket edip gökyüzünde süzülerek kayboluyor.
Yeni Güzelköy köyü sakinlerinden Yasin Güloğlu, "İftardan 2 saat sonra evin dışında ki bahçede arkadaşımla oturuyorduk. Gökyüzünde parlak bir cisim gördük. Ne olduğunu anlamadık ve telefonumuzla kaydettik. Beyaz ay şekilde hızlı şekilde hareket ediyordu. Çok şaşırdık. Bir süre sonra gökyüzünde bu ışıklı cisim kayboldu" dedi.
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