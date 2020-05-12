Rize'de maden işçileri iş bıraktı

12 Mayıs 2020 Salı, 22:11

Kanadalı FQM şirketi tarafından işletilen Çayeli Bakır işletmelerinde çalışan Maden-İş üyesi işçiler, sendika temsilcilerinin üzerindeki baskılara son verilmesini istedi.

'SENDİKADAN VE İŞYERİNDEN BASKI GELİYOR'

İşyeri Temsilcisi Mustafa Kara, iş alma ofisinde bilgilendirme toplantılarının engellendiğini belirterek, “Burada sendikacılara iş yaptırmamakta ısrar ediyorlar. 7 aydır görevdeyim, sendikadan ve işyerinden baskı geliyor. Sendikasını sözleşmesi var ve burada ihlal ediliyor” diye konuştu.

'BURASI NAZİ KAMPI DEĞİL'

Kara şirket yönetiminin 30 yıllık alışkanlığını değiştirmek zorunda olduğunu kaydederek, “Burası Nazi kampı değil. Hakkımızı, hukukumuzu biliyoruz. Hakkımızı vermek zorundalar. Burada emekçinin hakkını yedirtmeyiz” dedi.