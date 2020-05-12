Rize'de maden işçileri iş bıraktı
Rize'de Çayeli Bakır İşletmelerinde çalışan Maden-İş üyesi işçiler, kıdem zamlarının ödenmemesi üzerine iş bıraktı.
Kanadalı FQM şirketi tarafından işletilen Çayeli Bakır işletmelerinde çalışan Maden-İş üyesi işçiler, sendika temsilcilerinin üzerindeki baskılara son verilmesini istedi.
'SENDİKADAN VE İŞYERİNDEN BASKI GELİYOR'
İşyeri Temsilcisi Mustafa Kara, iş alma ofisinde bilgilendirme toplantılarının engellendiğini belirterek, “Burada sendikacılara iş yaptırmamakta ısrar ediyorlar. 7 aydır görevdeyim, sendikadan ve işyerinden baskı geliyor. Sendikasını sözleşmesi var ve burada ihlal ediliyor” diye konuştu.
'BURASI NAZİ KAMPI DEĞİL'
Kara şirket yönetiminin 30 yıllık alışkanlığını değiştirmek zorunda olduğunu kaydederek, “Burası Nazi kampı değil. Hakkımızı, hukukumuzu biliyoruz. Hakkımızı vermek zorundalar. Burada emekçinin hakkını yedirtmeyiz” dedi.
Video Haberler
- Kameranın açık olduğunu unutan dekandan skandal ifadeler
- Bursa'da talana direnen köylülere jandarma müdahalesi
- CHP'li belediyenin maske atölyesine araştırma başlatıldı
- Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa zabıta şiddeti
- Rize'de maden işçileri iş bıraktı
- Fransa'da yaşayan Türk'ten bakımevine yardım
- Erdoğan'a 'darbe' yanıtı: Sandıkla seni indireceğiz!
- NTV muhabiri koronavirüs tedavisini böyle görüntüledi
- Film sahnelerini aratmayan kaza kamerada
- Kadıköy'de çıkan yangında dumandan etkilendiler