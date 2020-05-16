RTÜK Başkanı Şahin: Cumhurbaşkanımızdan talimat gelirse, emir telakki ederiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şimdiye kadar talimatla karar almadığını söyleyerek, “RTÜK’ün aldığı kararlarla ilgili adresler gösteriliyorsa inanmayın. Ben geldiğim günden beri bana kimse talimat vermedi. Kendi aldığım eğitim, dünya görüşüm ve sorumluluğum çerçevesinde ne yapmam gerektiğini bilen bir insanım. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimat ve telkin olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimatları ve telkinleri devletin bütün organlarını ilgilendirir. Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz” diye konuştu.



‘YORUMSUZ HABER BÜLTENİ SUNABİLİRLER’

Şahin, katıldığı, “Salgınla Mücadele Sürecinde RTÜK” konulu video konferansta, televizyon kanallarının haber bültenlerini sunan medya mensuplarına şu uyarıda bulundu:

“Buradan uyarıyorum, normalde kanuna göre yorum yapması mümkün değildi. Gerçekten bu işi iyi yapan arkadaşlarımızın yorumlarını engellemeyelim diye biz de diğerlerininkini engelleme adına karar almıyoruz. Eğer böyle devam ederse, kanunda yeri var, bu konuda yeni bir karara alırız. Haber bültenleri yorum yapmadan, haber bülteni şeklinde sunabilirler.”

‘CEZA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Koronavirüs pandemisi sürecinde Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ile araştırma yürüttüklerini ve ilkeler belirlediklerini açıklayan Şahin, bu ilkeleri hiçe sayan yayınlar yapıldığını ifade ederek, “Siyasi rant elde etmeye çalışan medya kuruluşu varsa biz buna nasıl sessiz kalabiliriz. Tabi ki cezalarımızı verdik ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.