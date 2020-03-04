Rusya'da markette büyük yangın
Rusya’da bir markette yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok noktadan görünebilirken, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Rusya’nın Soçi kentinde bir markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, marketin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilirken, yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.
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