Rusya'da markette büyük yangın

04 Mart 2020 Çarşamba, 12:39

Rusya’nın Soçi kentinde bir markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, marketin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilirken, yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.