Saadet Partisi'nden dikkat çeken koronavirüs videosu
Saadet Partisi sosyal medya üzerinden koronavirüse ilişkin sosyal devlet anlayışının gerekliliğinin vurgulandığı bir video yayınladı. Video sosyal medyada beğeni kazandı.
Saadet Partisi, yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması gereken kişisel önlemler üzerinden hükümete sorumluluklarını yerine getirmesini hatırlatan bir video yayınladı. Partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoyu kendi sosyal medya hesabından, "Milletimizin bir nefes sıhhat bulması için “Sosyal Devlet” olmanın gereği yerine getirilmelidir" sözleriyle paylaştı.
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