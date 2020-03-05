Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, paylaştığı videoda AKP hükümetini Suriyeli sığınmacılar üzerinden eleştirdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından AKP iktidarının Suriyeli sığınmacılara ilişkin politikasını eleştiren bir video paylaştı.
Paylaşımında "Avrupalılar sözlerinde durmadılar diye, Türkiye’ye sığınmış insanları, bir araç olarak kullanırsak insanlık suçuna ortak oluruz" eleştirisinde bulunan Karamollaoğlu, AKP'nin Türkiye'ye sığınmış insanları siyasi malzeme olarak kullandığını söyleyerek tepki gösterdi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeliler hakkında geçmiş dönemde "bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimizi bombaların altına gönderemeyiz" ifadelerinin de paylaşıldığı videoda Karamollaoğlu, "mağdur ve mazlum insaları belli bir maksat için kullanmak, bu çok daha çirkindir diye düşünüyorum" diyerek şeklindeki tepkiyi gösterdi.
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