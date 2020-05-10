Saadet Partisi'nden videolu tepki
Saadet Partisi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri 12 Haziran’da başlatma kararını 90 dakikalık bir maçın anlatıldığı video üzerinden eleştirdi. Koronavirüsle mücadeleyi milli maça çeviren parti, “İyi oynamaya çalıştığımız bu maçı kaybetmeyelim” dedi.
Saadet Partisi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri 12 Haziran’da başlatma kararını 90 dakikalık bir maçın anlatıldığı video üzerinden eleştirdi. Koronavirüsle mücadeleyi milli maça çeviren parti, “İyi oynamaya çalıştığımız bu maçı kaybetmeyelim” dedi.
Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Futbolcu, kulüp çalışanları ve yöneticilerin sağlığı için ligler başlamasın! Maç bittiğinde hep birlikte sevinelim.”
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