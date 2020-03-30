Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tazminat haklarını alamadan kovulan işçiler isyan etti

30 Mart 2020 Pazartesi, 17:39

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Temizlik ihalesini kaybeden Euroclean şirketi, 300 işçiyi kıdem tazminatlarını vermeden işten çıkardı, işçiler isyan etti.

İşten atılan bir kadın işçi “Bu saatten sonra onlar bizim hiçbirimiz değiliz bu bir. Onlar senin asgari ücretine göz koyan kişiler. Herkes hakkını arıyor. Kimse alkış vurmayacak. Ben burada bir tane eldiven için yalvarıyordum, peçeteleri elimle alıyordum. Neden? Hakkımı versin çeker giderim susarım” diye isyan etti.



