Sağlık Bakanı Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı. Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosına atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.
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