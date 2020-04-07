Sağlık Bakanlığı anlattı: Tıbbi maske nasıl kullanılır?

07 Nisan 2020 Salı, 17:45

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş da günlük hayatında tıbbi maske kullanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı da, bu nedenle resmi Twitter hesabında tıbbi maskelerin kullanımına ilişkin olarak bir kılavuz yayınladı.

Kılavuzda maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, maskelerin nasıl takılıp çıkarılacağı anlatıldı ve el hijyeninin önemine dikkat çekildi.