Sağlık emekçileri balkonlarda alkışlandı

19 Mart 2020 Perşembe, 21:34

Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgının ardından 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarına yurttaşlar alkışlarla moral verdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen yurttaşlar, saat 21.00'da balkonlara ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık çalışanları için yapılan moral eylemi görüntülere yansıdı.