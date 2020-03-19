Sağlık emekçileri Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede baş rol oynayan sağlık emekçilerine destek olmak isteyen yurttaşlar, saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdi. Balkonlarda alkışlanan Ankara İbni Sina Tıp Fakültesi'nin sağlık emekçileri, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
Sosyal medya üzerinden örgütlenen yurttaşlar, Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede baş rol oynayan sağlık emekçilerini balkonlarda alkışladı.
Yurttaşların desteği sonrası Ankara İbni Sina Tıp Fakültesi'nin sağlık emekçileri, Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiği bir video yayımladı.
Video Haberler
- Sağlık emekçileri Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
- Sağlık emekçileri balkonlarda alkışlandı
- Alevilere skandal ifadeler kullanan Fidan emniyette
- Uçakta tek başına uçtu... O anları kaydetti
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı
- İşte koronavirüse karşı evde yapılması gerekenler!
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti
- Koronavirüse yakalandı, bu video ile dünyaya seslendi
- Koronavirüs tartışmasında sağlık bakanı böyle bayıldı!
- MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı