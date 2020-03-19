Sağlık emekçileri Türkiye'ye teşekkürlerini iletti

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede baş rol oynayan sağlık emekçilerine destek olmak isteyen yurttaşlar, saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdi. Balkonlarda alkışlanan Ankara İbni Sina Tıp Fakültesi'nin sağlık emekçileri, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 22:33

Sosyal medya üzerinden örgütlenen yurttaşlar,  Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede baş rol oynayan sağlık emekçilerini balkonlarda alkışladı.

Yurttaşların desteği sonrası Ankara İbni Sina Tıp Fakültesi'nin sağlık emekçileri, Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiği bir video yayımladı.


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