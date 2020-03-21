Şahan Gökbakar sosyal medyadan video çekip uyardı!

21 Mart 2020 Cumartesi, 09:46

Ünlü oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile el temizliği konusunda yapılması gerekenleri gösterdi. Ellerimizi sabunladığımız sırada aslında sabunun ulaşmadığı ve etki edemediği noktaları göstermek için boya kullanan Gökbakar, el temizliğinin önemine dikkat çekti.

Dün özellikle Amerika ve Avrupa medyasında haber olan el temizliği konusunda çekilen bir videonun benzerini Şahan Gökbakar çekti. Eldiven takılmış bir ele sürülen boya ile eller sıvı sabun sıkılmış gibi yıkanmaya başlanıyor. O sırada normalde elimizi yıkadığımızda sabunun hangi noktalara temas edip etmediği net olarak görülebiliyor.