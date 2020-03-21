Şahan Gökbakar sosyal medyadan video çekip uyardı!
Oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar, herkesin bu günlerde fazladan önem verdiği el temizliği konusunda öğretici bir paylaşım yaptı. Gökbakar, ellerimizi yıkarken neleri yanlış yaptığımızı gösterdi.
Ünlü oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile el temizliği konusunda yapılması gerekenleri gösterdi. Ellerimizi sabunladığımız sırada aslında sabunun ulaşmadığı ve etki edemediği noktaları göstermek için boya kullanan Gökbakar, el temizliğinin önemine dikkat çekti.
Dün özellikle Amerika ve Avrupa medyasında haber olan el temizliği konusunda çekilen bir videonun benzerini Şahan Gökbakar çekti. Eldiven takılmış bir ele sürülen boya ile eller sıvı sabun sıkılmış gibi yıkanmaya başlanıyor. O sırada normalde elimizi yıkadığımızda sabunun hangi noktalara temas edip etmediği net olarak görülebiliyor.
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