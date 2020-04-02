Sarkuysan’da Kovid-19 çıktı, patron "Çalışacaksınız" diye tehdit etti

02 Nisan 2020 Perşembe, 15:19

Kocaeli Gebze’de Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu Sarkuysan’da 6 işçi, Kovid-19 şüphesiyle Farabi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan testlerden biri pozitif çıktı. İşçiler gerekli önlemlerin alınmaması ve salgın tehlikesi nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 13. Maddesine dayanarak işten kaçınma haklarını kullandılar ve üretimi durdurdular. Patron ise “üretimin planlandığı şekilde devam edeceği, aksi halde hukuki işlem başlatılacağı” yazan bir mesajla işçileri tehdit etti.

ALINMAYAN ÖNLEMLER VAR

İki çalışma arkadaşlarında virüsün çıkması üzerine büyük tedirginlik yaşayan Sarkuysan işçileri, Evrensel'e şu açıklamayı yaptı:

“Alınmayan önlemler vardı. Kaç gün geçti ülkede bile tam anlamıyla önlem alındığını söyleyemeyiz. İki arkadaşımızın durumu hem üzdü hem tedirgin etti. Yüzlerce insan evine giderken, ya fabrikadan eve virüs götürürsem, kaygısı taşıyor. Sadece bizim canımız değil ailemizin canı, mahallelimizin canı da tehlikede.”

Sadece Sarkuysan’da değil genel olarak fabrikalarda üretimin durması gerektiğini dile getiren işçiler, “Gerçekten kontrol altına almak istiyorlarsa bunu yaparlar, aksi takdirde önlemlere ilişkin söylenen hiçbir sözün kıymeti yok” dedi.

İŞÇİLER ÜRETİMİ DURDURDU

Evrensel'in haberine göre, fabrikada gerginlik artarken bir süre sonra işçiler, temsilciler ve sendikacılar birlikte üretimi durdurdu. İşçiler sendikacıların çağrısı üzerine bölümlerinden çıkarak fabrika önünde toplandı. Fabrika müdürü ise “Yaptığınız yasal değil, üretime devam etmeniz gerekir” diyerek işçileri tehdit etti. Tehdide karşın fabrika önünde toplanan işçilere seslenen sendika temsilcileri, iş güvenliği açısından tehlikeli bir durum olduğunu belirterek İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 13. Maddesi kapsamında işten kaçınma haklarını kullanacaklarını duyurdu.

İşçiler, sendika tarafından hazırlanan dilekçeleri fabrika yönetimine teslim etti. Diğer vardiyadaki işçilere de iş başı yapmamaları ve dilekçeleri doldurup fabrika yönetimine iletmeleri için bilgi verildi. Dilekçede işten kaçınma haklarını kullandıklarını belirten işçiler, kendilerini 14 gün karantina altına alacaklarını ve bu sürenin ücretli izin sayılmasını istediklerini kaydettiler. Dilekçe şöyle:

İŞÇİLERE TEHDİT MESAJI

Fabrika yönetimi iş durduktan sonra da tehdide devam etti. Alınan tüm önlemlere rağmen bir çalışanda Kovid-19 görüldüğü savunulan açıklamada, “Bu kapsamda ulusal olarak salgınla mücadele ile ilgili stratejik önem taşıyan üretimimizin planlandığı şekilde devam edeceğini ve bu plan dahilin de çalışılması konusunda sizlerin de her zamanki hassasiyeti göstermenizi ve üretimin devam etmesini önemle duyururuz. Tüm ülkeleri olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan ve pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınının, işten kaynaklanan bir tehlike olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Bu nedenle işyerinde virüsle karşı karşıya kalındığından hareketle işi bırakmanın, çalışmamanın hukuken kabul edilemeyeceğini, aksi davranışta bulunanlarla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacağı hususunu üzülerek paylaşmak isteriz” denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sanayi kenti Kocaeli'nin 410 vakayla Türkiye'de en çok vaka tespit edilen 5'inci il olduğunu açıklamıştı. Koca ayrıca Kocaeli'de 8 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.