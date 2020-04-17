Şaşkına çeviren anlar! Uçak otoyola böyle iniş yaptı

17 Nisan 2020 Cuma, 15:43

Kanada'da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Kanada'nın Quebec kentindeki 40 nolu otoyola eğitim uçağı arıza sebebiyle inişi yapmak zorunda kaldı. Mekanik bir problem yaşadığı belirlenen Piper Cherokee tipi uçağın Jean-Lesage Havalimanı yakınlarında bulunan 40 nolu otoyola iniş için Quebec İtfaiyesi?nden izin aldığı ifade edildi.

İLK DEFA BİR UÇAĞIN YOLA İNDİĞİNİ GÖRDÜM

Olayın görgü tanıları "Çok şaşırdım. Bir uçağın otoyola indiğini ilk defa görüyorum" dedi. İtfaiye Sözcüsü Bill Noonan uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve pilotun zarar görmediğini ifade etti.